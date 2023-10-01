Замуж по расчету: для женщин с этими именами главное деньги

Старинная мудрость гласит, что с милым рай и шалаше. Однако далеко не каждая женщина готова провести свои лучшие годы в скромных условиях. Любимому, но небогатому парню они готовы предпочесть толстосума, который не вызывает никаких эмоций. Эксперты назвали имена дам, которые предпочитают чувствам холодный расчет.

Владислава

О сильном характере Владиславы можно слагать легенды. Обладательница этого имени рано взрослеет и берет на себя все сопутствующие обязательства. Правда, в своем стремлении как можно скорее стать независимой, продемонстрировать окружающим силу духа, она забывает, что порой необходимо просто наслаждаться жизнью.

Рано или поздно Влада понимает, что устала играть роль “железной леди”.

После этого она пускается в другую крайность - отправляется на поиски мужчины, который с удовольствием возьмет роль добытчика на себя. Обычно обладательнице имени легко удается найти того, кто обеспечит ей безбедное существование - красота и врожденный шарм сделают свое дело.

Алла

Это имя носят энергичные и предприимчивые женщины. Алла четко знает, чего хочет в жизни - а хочет она развлекаться в свое удовольствие, посещать крутые и пафосные места, носить брендовую одежду и т.д. Если обладательница имени влюбится в замечательного, но небогатого мужчину, то погрустит какое-то время, но замуж за него точно не пойдет.

Зато как только на горизонте появится подходящая кандидатура, Алла пустит в ход все свое обаяние.

Умная, привлекательная, напористая, она непременно найдет способ прибрать к рукам понравившегося мужчину. А тот и не будет против - Алла станет отличной спутницей жизни для обеспеченного бизнесмена, возможно даже, он возьмет ее в долю.

Татьяна

Молодость Татьяны обычно проходит под девизом “Хочу наслаждаться жизнью во всем ее многообразии”. Обладательница этого имени до поры до времени развлекается, как ей заблагорассудится, и только в зрелом возрасте начинает задумываться о браке. Она привыкла к красивой жизни, а значит, возьмет курс на самого обеспеченного жениха в округе.

Очаровать кандидата Танюше ничего не стоит.

Но перед тем, как ответить согласием на предложение руки и сердца, она с десяток раз убедится, что действительно поймала золотую рыбку. С помощью различных дамских уловок она вытянет из благоверного все сведения о его платежеспособности, и только потом отправится с ним под венец.