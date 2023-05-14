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Замученная домохозяйка: на главную бунтарку Голливуда больно смотреть

14 мая 2023 15:45
Замученная домохозяйка: на главную бунтарку Голливуда больно смотреть

Все свободное время она проводит с семьей.

Популярность пришла к Алисии Сильверстоун в 90-х. Актрисе досталась главная роль в подростковой комедии «Бестолковые», и она появилась в нескольких клипах рок-группы Aerosmith. Именно тогда за светловолосой красавицей закрепился титул главной бунтарки Голливуда.

Со временем образ красотки с взрывным характером стал культовым, и поклонники стали приписывать звезде качества характера ее героинь. Но в реальности девушка была очень скромной и даже ранимой. После того как ее номинировали на антипремию «Золотая малина», фанаты почти пять лет не видели любимую актрису в успешных проектах.

Затем она появилась в популярном сериале «Мисс Мэтч» и сегодня регулярно снимается в кино. Однако теперь образ Алисии не имеет ничего общего с той бунтаркой из 90-х. Главной ценностью знаменитости является семья, поэтому все свободное время она уделяет родным. Домохозяйка предпочитает сдержанные наряды и практические не использует косметику, из-за чего выглядит немного старше своего возраста. Замученная домохозяйка: на главную бунтарку Голливуда больно смотреть

Фото: Global Look Press, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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