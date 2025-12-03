Меню
«Замрите, ангелы, смотрите, я играю», — пел Миронов в «12 стульях»: а угадаете 4 других фильма со звездой лишь по строчке песни?

3 декабря 2025 08:56
Спойлер: один из вопросов, скажем так, максимально простой.

В фильмографии Андрея Миронова едва ли найдётся картина, где бы не прозвучала запоминающаяся мелодия в его исполнении. Его герои пели так, что песни тут же уходили в народ: их подхватывали зрители, напевали на улицах, включали на праздниках.

Миронов не считал себя профессиональным певцом и с иронией относился к вокальным данным, но именно его исполнение придавало композициям особый шарм — лёгкий, ироничный, по‑настоящему «мироновский».

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните эти музыкальные моменты. Перед вами —строки из 5 песен, прозвучавших в известных фильмах с участием актёра.

Попробуйте угадать, из каких они картин. Готовы окунуться в атмосферу советского музыкально-киношного волшебства? Тогда начинаем!

А затем проходите следующий тест: Шеф, Лелик и ... В «Бриллиантовой руке» у Геши Козодоева была самая крутая кличка, но Гайдай пустил ее под нож

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
