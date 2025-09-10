Заморить книжного червячка: выбрали 6 главных экранизаций осени-2025 — от сразу двух фильмов по Кингу до чернухи с ДиКаприо

Осень-2025 обещает стать настоящим праздником для киноманов — в прокате нас ждут долгожданные экранизации культовых произведений, возвращение великих режиссеров и смелые эксперименты со знакомыми сюжетами. От мрачных антиутопий до интеллектуальных драм — вот главные премьеры сезона, которые точно не стоит пропускать.

«Долгая прогулка» Фрэнсиса Лоуренса (18 сентября)

Одной из главных сенсаций сезона стала экранизация раннего романа Стивена Кинга — мрачной антиутопии «Долгая прогулка». Режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс идеально подошел для этой истории о жестоких соревнованиях на выживание в альтернативной реальности.

Молодые актеры во главе с Купером Хоффманом создают пронзительные образы подростков, вынужденных идти до конца ради сомнительной победы. Критики уже называют ленту одной из лучших экранизаций Кинга, а зрители признаются — на сеансах пульс зашкаливает от напряжения.

Недаром студия организовала промо-акцию с настоящей «долгой прогулкой» на беговой дорожке для зрителей!

«Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (26 сентября)

Пол Томас Андерсон и Леонардо ДиКаприо — творческий дуэт, о котором мы не знали, но так хотели. Их «Битва за битвой» стала самым загадочным проектом сезона — вольная адаптация «Винляндии» Томаса Пинчона о бывшем революционере, ищущем похищенную дочь.

Андерсон впервые работает с бюджетом в 120 миллионов долларов, но сохраняет свой фирменный авторский стиль. ДиКаприо в компании Бенисио Дель Торо и Шона Пенна создает напряженный триллер о цене прошлого и безумии мести.

«Франкенштейн» Гильермо дель Торо (7 ноября)

Детская мечта дель Торо наконец сбылась — его версия «Франкенштейна» с Оскаром Айзеком и Джейкобом Элорди выходит на Netflix после успеха в Венеции.

Мексиканский мастер визуальных сказок переосмысливает классический сюжет как историю о родительской ответственности и природе человечности.

Критики спорят — одни видят в лене излишнюю «диснеевскость», другие — шедевр современного кино. Ясно одно: дель Торо создал самый визуально потрясающий фильм сезона.

«Бегущий человек» Эдгара Райта (7 ноября)

Вторая экранизация Кинга осени — «Бегущий человек» от Эдгара Райта. В отличие от версии 1987 года с Шварценеггером, эта лента ближе к мрачному первоисточнику о тоталитарном телешоу будущего.

Глен Пауэлл в роли бегущего за спасением дочери героя, по словам обозревателей, демонстрирует «харизму нового уровня». Райт обещает сочетание жесткого экшена и социальной сатиры — именно то, что нужно от качественной антиутопии.

Отечественный «Авиатор» Егора Кончаловского (20 ноября)

Среди российских премьер выделяется «Авиатор» — масштабная экранизация романа Евгения Водолазкина о советском летчике, перенесшемся из 1929 года в современность.

Александр Горбатов в окружении Константина Хабенского и Евгения Стычкина создает пронзительный образ человека, потерявшего время. Бюджет в 500 миллионов рублей и сложная работа над сценарием Юрия Арабова обещают зрелищное и интеллектуальное кино.

«Умри, моя любовь» Линн Рэмси (27 ноября)

Завершает сезон мрачная психологическая драма с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном. Линн Рэмси исследует тему послеродовой депрессии с присущей ей беспощадной честностью. Лоуренс, по мнению критиков, демонстрирует лучшую актерскую работу сезона — честную и эмоционально выверенную одновременно.

