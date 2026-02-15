Замок, змея и мальчик-волшебник — все уже было в этом сериале задолго до «Гарри Поттера»: рейтинг 8,8 Роулинг даже не снился

Джоан Роулинг, автор «Гарри Поттера», не один раз слышала обвинения в плагиате. Самый громкий случай был связан с рассказом «Приключения волшебника Вилли» — наследники автора подавали иск, но дело закрыли за необоснованностью.

Однако другая теория, которая гуляет по интернету, куда занятнее. Потому что в этот раз речь идет не о книжке малоизвестного писателя, а о бразильском детском шоу «Замок Ра-Тим-бум» (Castelo Rá-Tim-Bum), которое выходило с 1994 по 1997 год.

Один из блогеров нарыл подозрительно много совпадений. В центре сюжета — 10-летний волшебник Нино, который живет в магическом замке со своими друзьями: рассудительным Педро, любопытным Зекиньей и смышленой Бибой . В сериале есть пара изобретателей-близнецов Тибио и Перонио — вылитые Фред и Джордж Уизли .

Там же обитает говорящая змея по имени Селесте, вредная репортерша в розовом Пенелопа (смесь Риты Скитер и Долорес Амбридж) и лысый злодей доктор Абобринья, который хочет разрушить замок — ни дать ни взять Волан-де-Морт.

А еще есть некое подобие Гремучей ивы и сцена, где Нино попадает через трубу в тайную комнату, которую другие не могут найти.

Главный козырь теории: в начале 90-х Роулинг жила в Португалии и преподавала английский. А там как раз показывали это детское шоу. Правда, есть нюанс: Роулинг уехала из страны в 1993-м, а премьера сериала состоялась в мае 1994-го. Да и черновики Гарри Поттера, по ее словам, уже тогда были готовы.

Сам создатель бразильского шоу Као Хамбургер отреагировал философски:

Мир действительно ждал историю о юном волшебнике. В Бразилии им стал Нино, в Англии — Гарри Поттер. Меня радует, что люди до сих пор помнят и любят наш замок.

На IMDb у «Замка Ра-Тим-бум» кстати 8,8 балла — зрители действительно до сих пор обожают эту историю. Так что теория заговора остается просто поводом вспомнить классный бразильский сериал.