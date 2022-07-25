Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле

Алла Пугачева уже более 5 месяцев живет за рубежом. Сначала она вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным находилась в Израиле, а теперь переехала в Латвию. Причем в обеих странах жилье звездная семья снимала. Оказалось, что и в Москве обширным списком собственности Пугачева похвастаться не может.

Как удалось узнать «Комсомольской правде », певица владеет квартирой площадью 300 «квадратов» в центре Москвы. Жилье — это подарок бывшего зятя артистки Руслана Байсарова. В разное время сплетники уверяли, что в квартире Аллы шикарная обстановка и вручную расписанные потолки. А итальянскую мебель по заказу певицы пришлось доставлять в жилье через окно с помощью крана, так как в дверь по габаритам она не помещалась. Сейчас подобные апартаменты оцениваются в 300 млн рублей.

Также Пугачевой принадлежат два земельных участка, общая кадастровая стоимость которых составляет около 5 млн рублей, и два гаража. Еще одна роскошная квартира Примадонны в столице, доставшаяся ей от мужа Александра Стефановича, записана на дочь Кристину Орбакайте. А замком в деревне Грязь по документам владеет муж певицы Максим Галкин.