Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле

Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле

25 июля 2022 14:20
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле

Список собственности Примадонны оказался очень скромным.

Алла Пугачева уже более 5 месяцев живет за рубежом. Сначала она вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным находилась в Израиле, а теперь переехала в Латвию. Причем в обеих странах жилье звездная семья снимала. Оказалось, что и в Москве обширным списком собственности Пугачева похвастаться не может.

Как удалось узнать «Комсомольской правде», певица владеет квартирой площадью 300 «квадратов» в центре Москвы. Жилье — это подарок бывшего зятя артистки Руслана Байсарова. В разное время сплетники уверяли, что в квартире Аллы шикарная обстановка и вручную расписанные потолки. А итальянскую мебель по заказу певицы пришлось доставлять в жилье через окно с помощью крана, так как в дверь по габаритам она не помещалась. Сейчас подобные апартаменты оцениваются в 300 млн рублей.

Также Пугачевой принадлежат два земельных участка, общая кадастровая стоимость которых составляет около 5 млн рублей, и два гаража. Еще одна роскошная квартира Примадонны в столице, доставшаяся ей от мужа Александра Стефановича, записана на дочь Кристину Орбакайте. А замком в деревне Грязь по документам владеет муж певицы Максим Галкин.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
Related video