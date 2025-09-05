Замки, рыцари, интриги и Тимоти Шаламе: топ-10 фильмов про Средневековье, которые скрасят скучный вечер

Средневековье — эпоха, которая идеально подходит для кино. Тут есть все необходимое для успеха: кровавые битвы, крестовые походы, запретная любовь, интриги в замках и герои, которые меняют ход истории.

Мы собрали 10 фильмов, которые показывают богатую на события эпоху с разных сторон — от трагедий до приключений.

«Храброе сердце» (1995)

Шотландия, XIII век. Уильям Уоллес (Мэл Гибсон) после гибели родителей возвращается домой, мечтая о мирной жизни. Но когда англичане убивают его невесту, он поднимает восстание против тирании короля Эдуарда Длинноногого.

Уоллес превращается в символ борьбы за свободу, а его армия крестьян — в настоящую угрозу для британской короны. Фильм получил пять «Оскаров» и стал культовым — и за масштабные баталии, и за эмоциональную историю мести и свободы.

«Король» (2019)

Принц Хэл (Тимоти Шаламе) — наследник английского престола, который с юности бежал от дворца в таверны, чтобы жить без забот. Но после смерти отца, сурового Генриха IV, он вынужден надеть корону и стать Генрихом V.

Теперь ему нужно управлять королевством, где каждый советник плетет интриги, а война с Францией требует решительных действий. История взросления, власти и одиночества у трона, где Шаламе убедительно показывает юного правителя, которому нельзя доверять никому.

«История рыцаря» (2001)

Уильям (Хит Леджер), бедный оруженосец, решает рискнуть: присвоить себе имя умершего господина и выдать себя за благородного рыцаря. Так он становится Ульрихом фон Лихтенштейном и попадает в мир турниров.

Ему предстоит доказать свое «благородство» на поединках, не раскрывая происхождения, и завоевать любовь дамы сердца. Фильм соединяет дух Средневековья с дерзкой энергией рок-музыки, превращая историю почти в авантюрную комедию.

«Царство небесное» (2005)

Бэлиан (Орландо Блум), простой кузнец из Франции, после трагедии в семье узнает, что его отец — рыцарь-крестоносец. Смерть отца приводит его в Иерусалим, где он становится защитником города в разгар крестовых походов.

Между долгом и совестью, войной и миром, Бэлиану предстоит принять решения, которые определят судьбу тысяч людей. Ридли Скотт снял масштабный эпик с впечатляющими сражениями и историческим колоритом.

«Лекарь: ученик Авиценны» (2013)

XI век. Мальчик по имени Роб Коул из Англии теряет мать из-за неизлечимой болезни и решает посвятить жизнь поиску знаний. Он отправляется в Персию, чтобы учиться у великого врача Авиценны.

По пути он становится учеником шарлатана Барбера, скрывает свое происхождение, чтобы попасть в исламскую медресе, и открывает тайны человеческого тела, которые запрещено изучать. История о жажде знаний и цене прогресса в мире, где религия диктует правила.

«Меч короля Артура» (2017)

Артур (Чарли Ханнэм) растет в лондонских трущобах, не зная, что он наследник престола. Его дядя Вортигерн (Джуд Лоу) убил отца Артура и захватил трон.

Все меняется, когда Артур вытаскивает легендарный меч Экскалибур и понимает свое предназначение. Теперь ему нужно объединить людей и свергнуть тирана. Гай Ричи делает из классической легенды драйвовый боевик с динамичным монтажом и дерзким юмором.

«Робин Гуд: принц воров» (1991)

Робин из Локсли (Кевин Костнер) возвращается из Крестового похода в Англию и обнаруживает, что его родина разорена, а власть захватил жестокий шериф Ноттингема. Вместе с шайкой друзей и бывшими врагами-мусульманами он уходит в Шервудский лес и начинает войну с тиранией.

Тут и любовная линия с Мэриан, и знаменитый свист стрел, и та самая песня Брайана Адамса, которая звучала из каждого утюга в 90-е.

«Тристан и Изольда» (2005)

Тристан (Джеймс Франко), воспитанный британским лордом, сражается против ирландцев и оказывается раненым. Его спасает Изольда (София Майлс), дочь ирландского короля. Между ними возникает любовь, но судьба жестока: Изольду обещают выдать замуж за лорда Марка, приемного отца Тристана.

В результате они оказываются в треугольнике между долгом, честью и чувствами. Фильм — романтическая трагедия в духе «Ромео и Джульетты» на фоне средневековой политики.

«Жанна д’Арк» (1999)

Юная Жанна (Милла Йовович) видит родную деревню сожженной и сестру убитой. Она верит, что Бог выбрал ее для спасения Франции. Придя к дофину Карлу, Жанна получает отряд и начинает военную кампанию против англичан.

Она снимает осаду Орлеана и становится символом национального сопротивления. Но плата за восхождение будет слишком велика. Люк Бессон снял масштабную и эмоциональную историю о святой и воительнице.

«Время ведьм» (2010)

В Европе бушует чума, и группа рыцарей получает приказ доставить девушку-«ведьму» в монастырь для суда. Среди них — герой Николаса Кейджа, который начинает сомневаться: виновна ли она на самом деле?

По дороге они сталкиваются с опасностями, монстрами и внутренними сомнениями. Фильм сочетает приключение, хоррор и мистику в мрачном антураже Средневековья.

У всех этих фильмов разное настроение, но есть и нечто общее: они показывают, что даже в самой мрачной эпохе можно найти истории, которые будут жить вечно. Отличный повод устроить марафон и провести вечер в компании рыцарей, королей и мечей.

Ранее мы писали: Не только Sci-Fi, но и комедии: 7 фильмов СССР, предсказавших будущее — здесь и нейросети, и космос, и экология