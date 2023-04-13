Заметит только внимательный: что не так с Жоржем Милославским из советского кинохита

В своих фильмах Леонид Гайдай любил использовать скрытые смыслы и отсылки, которые публика улавливала далеко не сразу. Порой даже бдительные цензоры не замечали тех хитростей, к которым прибегал именитый режиссер.

Обилием так называемых пасхалок может похвастаться культовая картина кинодела «Иван Васильевич меняет профессию». Особенно отличился такой герой, как Жорж Милославский. Однако, что именно не так с харизматичным персонажем, заметит только внимательный.

В одной из сцен мошенник звонит Шпаку и произносит добавочный номер. Вот только вместо «три — шестьдесят два», герой говорит «три — шестьдесят две», что многих не смутило. Однако некоторые поняли, почему Милославский допускает именно такую «ошибку».

Это была отсылка к стоимости горячительных напитков в стране. В год премьеры комедии в СССР развернулась кампания по борьбе с пагубной зависимостью, которая предполагала и ощутимое повышение цен на алкоголь. «Три рубля шестьдесят две копейки стоила тогда бутылка водки», — подметил один из зрителей в Сети.