Заметили за 30 лет? Вот кого никогда не звали на передачу «Пока все дома»

Шоу «Пока все дома» впервые оказалось на телевидении осенью 1992 года и мгновенно полюбилось отечественному зрителю. Миллионы поклонников практически каждое воскресенье усаживались перед телевизорами, чтобы побывать в гостях у звезд эстрады, актеров и писателей. При этом далеко не все знаменитости могли оказаться в эфире программы.

Как признавался сам Тимур Кизяков, создатель и бессменный ведущий шоу, с первых выпусков они с другими редакторами решили, что не будут приглашать политиков. По их мнению, героями передачи должны были становиться только всеми любимые звезды. Политики же лишь в исключительных случаях становились народными героями, поэтому съемочная группа не ходила к ним в гости.

В итоге запрет существует и по сей день. За годы эфира Кизякову и его коллегам неоднократно поступали предложения от тех или иных политиков, но они всегда отказывались, даже несмотря на возможные перспективы этих встреч.