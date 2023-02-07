Заметили за 30 лет? Вот кого никогда не звали на передачу «Пока все дома»
Создатели шоу не нарушают собственное правило.
Шоу «Пока все дома» впервые оказалось на телевидении осенью 1992 года и мгновенно полюбилось отечественному зрителю. Миллионы поклонников практически каждое воскресенье усаживались перед телевизорами, чтобы побывать в гостях у звезд эстрады, актеров и писателей. При этом далеко не все знаменитости могли оказаться в эфире программы.
Как признавался сам Тимур Кизяков, создатель и бессменный ведущий шоу, с первых выпусков они с другими редакторами решили, что не будут приглашать политиков. По их мнению, героями передачи должны были становиться только всеми любимые звезды. Политики же лишь в исключительных случаях становились народными героями, поэтому съемочная группа не ходила к ним в гости.
В итоге запрет существует и по сей день. За годы эфира Кизякову и его коллегам неоднократно поступали предложения от тех или иных политиков, но они всегда отказывались, даже несмотря на возможные перспективы этих встреч.