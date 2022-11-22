Заметили самые внимательные: что объединило советского Шерлока Холмса и Штирлица

Прибалтийские республики во времена СССР играли важную роль в кинематографе. Улочки и магазины в городах имели яркий европейский колорит, поэтому неудивительно, что они использовались как площадка для создания эффекта зарубежных столиц. А улица Яуниела в Риге и вовсе стала признанной звездой популярных советских картин.

Сначала она появилась в «Семнадцати мгновениях весны» в 1973 году. Там рижская Яуниела превратилась в улицу Цветочную в Берне. Именно туда Штирлиц направил по явке профессора Плейшнера. Кроме того, в этом же фильме «героиня» сыграла и роль Фридрихштрассе в Берлине, по которой ездил герой.

А спустя несколько лет Яуниела засветилась в популярной серии телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Там улица перевоплотилась в Бейкер-Стрит, по которой прогуливались персонажи Василия Ливанова и Виталия Соломина. На память о том, что когда-то именно в Риге снимали квартиру Шерлока Холмса, на Яуниеле оставили граффити и локации для снимков.