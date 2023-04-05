Эту деталь в фильме «Жмурки» заметили лишь внимательные: проверьте себя

Сюжет черной комедии «Жмурки» Алексея Балабанова многие помнят наизусть. Отдельные фразы главных героев стали крылатыми. Но есть одна деталь, ради которой культовый фильм для тех, кто выжил в 1990-е, стоит пересмотреть.

В картине появляется Дмитрий Певцов. Он сыграл адвоката. Экранного времени ему выделили немного — всего 44 секунды. Но этого времени достаточно, чтобы внимательный зритель догадался: так режиссер передал привет сериалу «Бандитский Петербург». Там у героя Певцова было прозвище Адвокат. А зовут персонажа Певцова в «Жмурках» Виктор Петрович Борщанский. Фамилия в слегка видоизмененном виде отсылает к реальному известному адвокату — Михаилу Барщевскому.

В 1990-е Барщевский основал первую частную юридическую фирму, работал юристом «Общей газеты». В 1997 году он защищал Анатолия Чубайса в «деле писателей» (скандал с членами правительства). Они получили по 90 000 долларов за еще не написанную книгу о приватизации в России.