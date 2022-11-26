Замешан в смерти человека: подробности жуткого ЧП с участием Киркорова вспыли годы спустя

Он просто стоял и смеялся.

Филипп Киркоров известен эпатажными, а порой хамскими выходками. Певец неоднократно участвовал в словесных перепалках с другими звездами и даже бил женщин. Но всякий раз поп-королю удавалось избежать ответственности. Ничего не было Киркорову и за тот роковой поступок.

Много лет назад Киркоров давал концерт в США в казино, принадлежащем Дональду Трампу.

Когда во время выступления исполнитель спускался по лестнице к зрителям, на его пути оказался охранник, которого Филипп Киркоров сильно толкнул. 70-летний охранник упал и сильно ударился головой.

Киркоров даже не попытался помочь пострадавшему, а лишь «стоял и смеялся» – и позже продолжил свое выступление. Охранника госпитализировали. После этого мужчина мучился от сильных головных болей и вскоре скончался.

Родственники пострадавшего подали в суд на поп-короля, который оправдывался, что его ослепили прожекторы. Но исполнитель избежал наказания.