Замешан Игорь Крутой: из-за чего на самом деле группа «Отпетые мошенники» пропала с экранов

Премия «МУЗ-ТВ» всегда была окружена ореолом скандалов: талантливых исполнителей то и дело оставляли без заветных тарелок – и нередко певцы обижались на несправедливые вердикты:

Вспомнил о причастности премии и Леонид Агутин. Артист рассказал, что когда они с группой «Отпетые мошенники» выпустили песню «Граница», то не получили за нее наград. Тогдашний шеф канала Игорь Крутой заявил, что все по-честному – и в ответ на это «Мошенники» разгромили гримерку. Месть Крутого не заставила себя долго ждать.