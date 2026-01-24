Оповещения от Киноафиши
«Заменяет годы терапии»: этот 50-серийный ламповый сериал рекомендуют психологи

24 января 2026 19:05
После его просмотра хочется жить, творить и даже работать.

Знакомое чувство, когда прошлое похоже на недосмотренный сериал с кучей досадных сцен? Героиня канадского проекта «Быть Эрикой» знает его в совершенстве. Её жизнь — это сплошное «а если бы», пока загадочный терапевт не предлагает уникальный метод: не разговаривать о проблемах, а отправиться назад и переиграть их.

Психологи в восторге — и не от фантастики. Гештальт-терапевт Мария Вереск называет сериал «метафорой хорошей терапии». Всё дело в том, что каждая «попытка исправить прошлое» Эрики — на самом деле визуализация внутренней работы над травмой, страхом или ложным убеждением.

Психолог Татьяна Мужицкая видит в этом мощный «триггер» для зрителя: история учит осознанности и возвращает чувство выбора, которого так часто не хватает в реальной жизни.

Как отмечают сами зрители, сериал помог им справиться с переживаниями: «Заменяет годы терапии», «Настоящий психотерапевтический сериал, который может излечить тех, кто страдает о прошлом, думая,что все было бы лучше, поступи они иначе в том важном моменте своей жизни. Сериал-терапия».

Пятьдесят серий рассказывают о путешествии по воспоминаниям Эрики, вечном стыде и подавленной злости к умению говорить «нет». Как выясняется, иногда для глубоких перемен достаточно просто взглянуть на свои «проколы» с позиции сегодняшнего себя или посмотреть, как это делают другие.

Фото: Кадр из сериала «Быть Эрикой»
Игорь Мустафин
