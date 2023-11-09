Заменит уколы красоты: с этой прической даже бабушка выглядит как студентка

Совершенно необязательно обращаться за помощью к пластическим хирургам или косметологам, чтобы визуально сбросить несколько лет. Женщины добиваются этого сменой гардероба или антивозрастным макияжем. Оказалось, что в таком деле может помочь и укладка.

Существует определенная и довольно легкая в повторении прическа, которая предназначена для возрастных дам. По мнению экспертов, она отлично омолаживает лицо, заменяя даже уколы красоты.

Достаточно начать плести французскую косу с левой стороны до середины головы. Затем все волосы собирают в один хвост. Его также превращают в косу, из которой формируют «шишку» на затылке. Закрепить ее можно с помощью шпилек.

Последний этап иногда пропускают, делая вместо «шишки» обычный бублик. Как считают стилисты, такая укладка убирает с лица волосы, которые могут утяжелять его овал. Кроме того, косы дают необходимый лифтинг-эффект: как известно, тугое плетение натягивает кожу на висках.