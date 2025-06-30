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Заменить «Первый отдел» не удалось: «дублер» от НТВ оказался полным провалом, и вот почему

30 июня 2025 12:19
Заменить «Первый отдел» не удалось: «дублер» от НТВ оказался полным провалом, и вот почему

А говорят, незаменимых нет.

Канал НТВ давно зарекомендовал себя как площадка для крепких криминальных сериалов, которые стабильно привлекают аудиторию. В этом году зрители с восторгом приняли новые сезоны «Первого отдела» и «Шефа», но проект, который должен был стать их достойной заменой, оказался совсем не тем, чего ждали поклонники жанра.

Речь идет о сериале «Киллер». Хотя его онлайн-премьера состоялась еще в 2022 году, на телеэкраны он добрался только сейчас. Однако эффект от релиза оказался далеко не триумфальным — уже после первых серий зрители начали массово критиковать новинку, отмечая, что она проигрывает своим предшественникам по всем параметрам.

О чем сериал «Киллер»?

Заменить «Первый отдел» не удалось: «дублер» от НТВ оказался полным провалом, и вот почему

История вращается вокруг бывшего полицейского, который сталкивается в суде со своим старым врагом — человеком, из-за которого он сам оказался в тюрьме. Однако противник снова уходит от наказания, и главный герой, движимый жаждой мести, ввязывается в опасную игру с влиятельными людьми, которые превращают его в киллера.

Но жизнь вносит неожиданные коррективы: после страшной аварии персонаж теряет память, что дает ему шанс на новую судьбу. Однако его прошлое так просто не отпустит. Напряженный сюжет и мрачная атмосфера могли бы сделать сериал удачным боевиком, но реализация разочаровала зрителей.

Что не так с «Киллером»?

Главная претензия аудитории — слабая динамика сюжета. Многие отмечают, что события развиваются настолько медленно, что смотреть сериал становится скучно. К тому же зрители нашли множество клише, позаимствованных из американских триллеров, которые плохо адаптированы под российские реалии.

Заменить «Первый отдел» не удалось: «дублер» от НТВ оказался полным провалом, и вот почему

Дополнительные вопросы вызвало исполнение главных ролей. Особенно критику досталось Александру Устюгову, который, по мнению многих, сыграл своего персонажа без огня и эмоций. Вот лишь некоторые отзывы:

  • «Очень нудный и неинтересный сериал, Устюгов играет бездарно».
  • «Потенциал у сюжета есть, но поставлено ужасно. Слишком медленно, бросил на третьей серии».
  • «Снято отвратительно, музыка раздражает, кровь и насилие крупным планом, но никакого напряжения».

Стоит ли смотреть?

Заменить «Первый отдел» не удалось: «дублер» от НТВ оказался полным провалом, и вот почему

Несмотря на критику, у «Киллера» есть свой зритель — кому-то по душе размеренный темп повествования и сложная моральная дилемма главного героя. Однако, если вы ждали динамичного боевика с закрученным сценарием, возможно, лучше обратить внимание на другие проекты НТВ. Пока «Киллер» явно не дотягивает до уровня хитов канала и рискует остаться в тени своих более успешных предшественников. А здесь мы припасли для вас классный и довольно сложный тест: справятся только настоящие знатоки кино.

Фото: Кадры из сериалов «Первый отдел», «Киллер»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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