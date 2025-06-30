Заменить «Первый отдел» не удалось: «дублер» от НТВ оказался полным провалом, и вот почему

Канал НТВ давно зарекомендовал себя как площадка для крепких криминальных сериалов, которые стабильно привлекают аудиторию. В этом году зрители с восторгом приняли новые сезоны «Первого отдела» и «Шефа», но проект, который должен был стать их достойной заменой, оказался совсем не тем, чего ждали поклонники жанра.

Речь идет о сериале «Киллер». Хотя его онлайн-премьера состоялась еще в 2022 году, на телеэкраны он добрался только сейчас. Однако эффект от релиза оказался далеко не триумфальным — уже после первых серий зрители начали массово критиковать новинку, отмечая, что она проигрывает своим предшественникам по всем параметрам.

О чем сериал «Киллер»?

История вращается вокруг бывшего полицейского, который сталкивается в суде со своим старым врагом — человеком, из-за которого он сам оказался в тюрьме. Однако противник снова уходит от наказания, и главный герой, движимый жаждой мести, ввязывается в опасную игру с влиятельными людьми, которые превращают его в киллера.

Но жизнь вносит неожиданные коррективы: после страшной аварии персонаж теряет память, что дает ему шанс на новую судьбу. Однако его прошлое так просто не отпустит. Напряженный сюжет и мрачная атмосфера могли бы сделать сериал удачным боевиком, но реализация разочаровала зрителей.

Что не так с «Киллером»?

Главная претензия аудитории — слабая динамика сюжета. Многие отмечают, что события развиваются настолько медленно, что смотреть сериал становится скучно. К тому же зрители нашли множество клише, позаимствованных из американских триллеров, которые плохо адаптированы под российские реалии.

Дополнительные вопросы вызвало исполнение главных ролей. Особенно критику досталось Александру Устюгову, который, по мнению многих, сыграл своего персонажа без огня и эмоций. Вот лишь некоторые отзывы:

«Очень нудный и неинтересный сериал, Устюгов играет бездарно».

«Потенциал у сюжета есть, но поставлено ужасно. Слишком медленно, бросил на третьей серии».

«Снято отвратительно, музыка раздражает, кровь и насилие крупным планом, но никакого напряжения».

Стоит ли смотреть?

Несмотря на критику, у «Киллера» есть свой зритель — кому-то по душе размеренный темп повествования и сложная моральная дилемма главного героя. Однако, если вы ждали динамичного боевика с закрученным сценарием, возможно, лучше обратить внимание на другие проекты НТВ. Пока «Киллер» явно не дотягивает до уровня хитов канала и рискует остаться в тени своих более успешных предшественников. А здесь мы припасли для вас классный и довольно сложный тест: справятся только настоящие знатоки кино.