«Заменить невозможно»: что ждет «Поле чудес» после ухода Якубовича

Впервые в студии «Поля чудес» Леонид Якубович оказался в 1991 году. С того времени ведущий не покидал знаменитый проект и стал его символом. Однако далеко не все зрители рады такой стабильности. Многие фанаты уверены, что Якубовичу пора отправиться на пенсию и уступить место молодому поколению.

Но подобные перестановки весьма негативно скажутся на популярной программе, в чем уверен продюсер Леонид Дзюник. По его словам, Якубович не сможет уйти из шоу, так как на его месте невозможно представить кого-то другого.

«Якубовича заменить невозможно. Поэтому если он уйдет, это будет уже не „Поле чудес“, а что-то другое», — цитирует слова Дзюника Blitz+.

Как уверен собеседник портала, телеведущий обладает уникальным набором качеств. Его интеллигентность, острый ум и чувство юмора создают настроение шоу, из-за чего оно не теряет популярности. И никто из его коллег не сможет занять его место, поэтому передача просто сразу закроется и больше не выйдет в эфир.