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«Заменить невозможно»: Безруков раскрыл глаза на происходящее в «Ленкоме»

8 июля 2022 14:30
«Заменить невозможно»: Безруков раскрыл глаза на происходящее в «Ленкоме»

Актер считает правильной ликвидацию должности художественного руководителя в театре.

Накануне стало известно о кадровых перестановках в театре «Ленком». Желание актрисы Александры Захаровой получить должность художественного руководителя культурного учреждения, заняв тем самым место погибшего отца, не осуществилось. В «Ленкоме» теперь вовсе не будет худрука, а за работу с труппой начнет отвечать главный режиссер. Контракт на год заключил с театром Алексей Франдетти.

Известный актер Сергей Безруков в своем Telegram-канале раскрыл глаза на происходящее в «Ленкоме», посчитав ротации абсолютно правильными. По его словам, человека, равного Марку Захарову, все равно бы не получилось найти. А значит, намного легче просто ликвидировать эту должность.

«Заменить его невозможно», — отметил артист.

Что же касается Франдетти, то Сергей признался, что давно знаком с постановщиком. Безруков описал его как настоящего специалиста, которого отличает врожденное чувство прекрасного, музыкальность и воображение. Актер выразил надежду, что теперь театр сможет мирно и дружелюбно существовать дальше.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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