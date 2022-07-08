«Заменить невозможно»: Безруков раскрыл глаза на происходящее в «Ленкоме»

Накануне стало известно о кадровых перестановках в театре «Ленком». Желание актрисы Александры Захаровой получить должность художественного руководителя культурного учреждения, заняв тем самым место погибшего отца, не осуществилось. В «Ленкоме» теперь вовсе не будет худрука, а за работу с труппой начнет отвечать главный режиссер. Контракт на год заключил с театром Алексей Франдетти.

Известный актер Сергей Безруков в своем Telegram-канале раскрыл глаза на происходящее в «Ленкоме», посчитав ротации абсолютно правильными. По его словам, человека, равного Марку Захарову, все равно бы не получилось найти. А значит, намного легче просто ликвидировать эту должность.

«Заменить его невозможно», — отметил артист.

Что же касается Франдетти, то Сергей признался, что давно знаком с постановщиком. Безруков описал его как настоящего специалиста, которого отличает врожденное чувство прекрасного, музыкальность и воображение. Актер выразил надежду, что теперь театр сможет мирно и дружелюбно существовать дальше.