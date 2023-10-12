Заменили одну скандалистку на другую: новую ведущую «Последнего героя» высмеяли в Сети

Шоу «Последний герой» с первых сезонов стало настоящей сенсацией. Зрители не отрываясь следили за приключениями участников в экзотических уголках планеты, и с каждым сезоном рейтинги проекта только увеличивались. Однако предстоящие выпуски разочаровали фанатов еще до премьеры.

Дело в том, что ведущей 10-го сезона станет Ксения Бородина. Продюсеры остановили выбор на ней из-за того, что она воспитывает двух дочерей, а участниками команд станут представители сразу нескольких поколений одной семьи. Им предстоит противостоять не только опасным обитателям джунглей Таиланда, но и друг другу.

Как отметили фанаты, Бородина вряд ли справится с поставленной задачей. По их мнению, знаменитость сложно назвать хорошей ведущей, а в своих шоу она лишь скандалит и устраивает ссоры с участниками.