Заменили на Долину: из этого советского фильма неспроста пришлось вырезать песню

Лирическая комедия «Самая обаятельная и привлекательная» известна не только своим сюжетом или игрой актеров, но и музыкальными композициями. В эпизодах зрители слышали нидерландскую группу Stars on 45, мелодию Фермо Марчетти «Очарование» и другие песни. При этом мало кто знал, каких трудов стоило режиссеру Геральду Бежанову добавить их в картину.

Дело в том, что незадолго до премьеры руководство «Мосфильма» столкнулось с международным скандалом. Из-за нарушения авторских прав и использования заграничной музыки продюсеры других стран написали множество жалоб на студию. И, чтобы вновь не привлекать к себе внимание, чиновники запретили Бежанову использовать песни в фильме.

Однако постановщик не собирался изменять картину. Он лично написал всем музыкантам с просьбой включить их творчество в ленту. И получил положительные ответы от всех, кроме Аманды Лир. И тогда Бежанов пригласил в картину Ларису Долину. Популярная исполнительница записала композицию для фильма, которую постановщик и использовал в финальном монтаже.