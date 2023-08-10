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Заменила ему маму: Пегова после развода связалась с молодым актером

10 августа 2023 10:30
Заменила ему маму: Пегова после развода связалась с молодым актером

Артистка отказалась выходить замуж за возлюбленного.

Ирина Пегова в 2011 году стала свободной дамой. Оформив развод с Дмитрием Орловым, актриса пустилась во все тяжкие.

Знаменитость всегда была привлекательной для мужчин. Даже молодые мачо оказались не в силах устоять перед соблазнительной блондинкой. Вскоре после расставания с мужем артистка дала повод говорить о своих отношениях с Сергеем Кемпо. Интересно, что Ирина старше коллеги на семь лет.

Однокурсница Сергея однажды рассказала журналистам, что актер рано остался без родителей. И Пегова словно заменила ему маму. В окружении Кемпо радовались, узнав, что он живет под одной крышей со знаменитой актрисой. Правда, идиллия длилась недолго.

По слухам, молодой артист сделал возлюбленной предложение руки и сердца, которое та не приняла. Пегова призналась, что ее смущает разница в возрасте с женихом, и в результате эффектная пара распалась.

Заменила ему маму: Пегова после развода связалась с молодым актером
Фото: Legion-Media, кадр из сериала "Кремень" (2012)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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