Заменила Арнтгольц: новая партнерша Лазарева вышла из тени

Татьяна Арнтгольц отказалась от работы на федеральном канале. Больше актриса не будет вести шоу «Жди меня» вместе с Александром Лазаревым. У звезды экрана появилась новая партнерша. Супруга Марка Богатырева слишком устала от работы над душераздирающей передачей. Она захотела уделять больше времени кино и театру, поэтому уступила свое место 51-летней Алене Бабенко.

Для знаменитости это первый опыт работы на телевидении в качестве ведущей.

Заслуженная артистка не сразу согласилась на подобную авантюру. Она сомневалась, хватит ли ей душевных сил на то, чтобы пропускать историю каждого героя через себя. Но все же решила рискнуть. Большим преимуществом для Бабенко стало то, что она много лет дружит с Лазаревым. Коллега во всем поддерживает соведущую, вместе с которой снялся уже в нескольких выпусках. Съемочная команда проекта отмечает, что актриса отлично вписалась в коллектив. Никто не сомневается, что в студии программы она останется надолго.