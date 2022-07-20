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Киноафиша Статьи «Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке

«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке

20 июля 2022 17:12
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке

Певица рассказала, кто помирил ее с Татьяной Плаксиной.

68-летняя Любовь Успенская честно рассказала об отношениях с дочерью. Певица призналась, что страдала во время их конфликта несколько лет назад. Тогда Татьяна осталась в Америке с отцом, который настраивал ее против Успенской. Плаксина негативно высказывалась о матери на разных ток-шоу, и казалось, что их отношения уже никогда не наладятся.

Однако сейчас женщины демонстрируют идиллию. Певица даже поддерживает начинания дочери в бизнесе. Недавно Татьяна вместе с дизайнером Аникой Керимовой представила модную коллекцию одежды. И артистка щедро наградила модельера за помощь дочери, подарив ей дорогое украшение.

По словам Любови, наладить общение с Плаксиной ей помог близкий человек. Она рассказала в беседе с изданием «7 дней», что в США уже давно живет ее друг Казимир. Он с детства знал Татьяну. Мужчина перевез девушку к себе, начал о ней заботиться и мягко убедил ее выслушать мать.

«Заменил дочери отца», — отметила Успенская.

Спустя полгода вдали от родного отца Татьяна изменила мнение и прилетела в Россию, чтобы встретиться с Успенской. С тех пор они живут мирно.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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