Замена Плющенко: этого фигуриста считают лучшим в России

Долгое время Евгений Плющенко считался настоящей легендой российского и мирового спорта. Побить его рекорды в одиночном катании не удавалось никому из мужчин-фигуристов.

Одни эксперты из-за этого критиковали недостаточную подготовку современных атлетов. Другие попросту считали, что такой талант, как Плющенко, рождается раз в 100 лет, поэтому дело здесь не в приобретенных навыках, а во врожденном умении держаться на льду. Как бы то ни было, а замена чемпиону все-таки нашлась.

Сейчас все чаще звание «лучшего в России фигуриста» адресуется в сторону Евгения Семененко. На днях спортсмен легко победил на первом этапе Гран-при России и обошел конкурентов с убедительным перевесом баллов.

В прессе его уже окрестили принцем льда. У обаятельного и скромного чемпиона даже собралась своя армия поклонниц, которые ждут его автографов после каждого проката. Семененко никогда не отказывал фанаткам в общении, хотя пока заметно стесняется своей популярности у девушек.