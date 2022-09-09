Замена нашлась там, где не ждали: зрители выступили против Гузеевой на «Голосе»

Лариса Гузеева пошла на риск, но попала впросак. Звезда согласилась заменить Дмитрия Нагиева в роли ведущего шоу «Голос 60+». Вот только работа знаменитости зрителям пришлась не по нраву.

Поклонники проекта выступили против артистки и даже нашли ей замену. В Сети пишут, что лучше бы вокальное состязание вели Леонид Якубович или Валдис Пельш. Интернет-пользователи заявляют, что гораздо приятнее смотреть на этих телеведущих, чем наблюдать на экране «наигранность, напыщенность, грубость и величие Гузеевой».

Ранее звезда говорила о том, что боится не оправдать возложенные на нее надежды. По уверению Ларисы Андреевны, конкурировать с Нагиевым, который является настоящим профи, крайне сложно. Что думает актриса теперь, когда сбылись ее худшие опасения, остается неизвестным. На призывы убрать ее с поста ведущей Гузеева пока никак не отреагировала.