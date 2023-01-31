Замена «Модному приговору» найдена: россиянки пришли от нее в ужас

Поклонники шоу «Модный приговор» получили хорошую новость. У некогда популярного проекта появился аналог. Новая программа получила название «Модный vs. Народный» и совсем скоро выйдет в эфир.

И хоть премьера передачи еще не состоялась, в Сети уже полно негативных отзывов. Известно, что главными звездами шоу станут Надежда Бабкина и Влад Лисовец. Поделившись на две команды, они будут преображать героинь эфира, а 12 экспертам предстоит выбрать победителя модной битвы. И если тот факт, что в съемках программы примет участие профессиональный имиджмейкер никого не удивил, то новость о том, что певица вдруг заделалась в стилисты, возмутила многих.

«Только не Бабкина», «Куда же без Бабкиной! Она же главный стилист России», «Лисовец понятно, а Бабкина каким боком?» — пишут интернет-пользователи. К слову, артистка предпочитает не реагировать на критику. Звезда призналась, что с юношеских лет интересовалась модой, чего, по ее мнению, вполне достаточно, чтобы диктовать другим, как правильно одеваться.