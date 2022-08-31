Замечена с известным певцом не в первый раз: при виде замужней звезды «Бригады» фанаты опешили

Недавнее появление Екатерины Гусевой на публике широко обсуждается в Сети. Для удивления поклонников звезды сериала «Бригада» нашлась веская причина. Актриса спровоцировала слухи о проблемах в своем браке.

Все потому, что артистку уже не в первый раз заметили с известным певцом. Гусева не скрывает теплые чувства к Евгению Кунгурову. На одном из снимков, которые знаменитость опубликовала в своих социальных сетях, она нежно держит исполнителя за руку.

«А как же муж?» — поинтересовались любопытные фолловеры. Впрочем, знаменитость не стала реагировать на этот вопрос и не захотела комментировать свою связь с Кунгуровым, вместе с которым вела программу «Романтика романса».

Отметим, что муж Гусевой — успешный бизнесмен Владимир Абашкин. Супруги, которые живут в законном браке вот уже более 25 лет, воспитывают двоих детей — 23-летнего сына Алексея и 11-летнюю дочь Анну.