Замечали на советских женщинах перчатки летом? Тому была «буржуйская» причина

В некоторых советских фильмах можно заметить на героинях аккуратные белые перчатки. Женщины носили их не зимой, а летом. Благодаря этому аксессуару они выглядели более трогательно и романтично. Например, в «Покровских воротах» перчатки носили сразу несколько женских персонажей.

Оказалось, что в СССР 1950-х действительно была подобная мода. Сейчас кажется, что женщины прибегали к перчаткам, чтобы защитить тонкую кожу рук от вредных лучей солнца. Но на самом деле в случае с этим аксессуаром действовала не практическая, а вполне себе «буржуйская» причина.

В то время модницы с упоением следили за зарубежными красавицами в фильмах. Они перенимали их поведение и привычки, детали одежды и фасоны нарядов. Перчатки могли создать у дам «нездешний», иностранный вид, чем они и пользовались.

Кроме того, таким образом женщины хотели показать свое превосходство. Не секрет, что перчатки носили лишь жительницы крупных городов. Работницы сел и деревень такой роскоши были лишены.