Замечали, что жена Михалкова постоянно носит черный бант? Оказывается, не просто так

Татьяна Михалкова никогда не появляется на публике без черного банта на своей голове. Жена известного режиссера не расстается с ним даже на пляже, а во время сна кладет любимый аксессуар под подушку.

Никита Михалков не одобряет маниакальную страсть супруги к такому украшению. Кинодел не раз порывался снять с любимой черный бант, но так и не смог. Однако Татьяна Евгеньевна не изменяет своей привычке не для того, чтобы позлить мужа.

Носить черный бант Михалкова начала, подражая Коко Шанель. Еще во времена работы манекенщицей она увидела фото именитого дизайнера, на котором та дополнила свой образ необычной деталью.

С тех пор коллекция бантов у Татьяны Евгеньевны неизменно растет. Знаменитость признается, что относится к ним не только как к изюминке своего стиля, но и как к мощному оберегу. По уверению Михалковой, любимое украшение спасает ее от сглаза и другого негатива.