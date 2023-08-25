Замечали, что по ТВ постоянно показывают одно и то же? Причина вас удивит

Многие телезрители жалуются на то, что годами по телевизору показывают одни и те же сериалы. На них выросло уже не одно поколение, но их продолжают показывать раз за разом. К таким вечным ситкомам можно отнести, например, «Ворониных» или «СашуТаню».

Многим не нравится смотреть одно и то же, и они не понимают, по какой причине руководство телеканалов постоянно заполняет эфирную сетку повторами. Однако это просто объяснить. Есть несколько причин для такого выбора.

Во-первых, повторами в разное время вещания перекрывают аудиторию разных возрастов. Так, по утрам телевизор чаще смотрят пенсионеры, а по вечерам — более молодые люди. Кроме того, известные сериалы — это минимальные риски для рекламодателей и максимальные гарантии окупаемости. Наконец, любой премьерный запуск — это огромные вложения, которые потом нужно восполнить, в том числе и за счет повторов.