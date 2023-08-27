Замечали, что Ахеджакова играет одинаково: Рязанов успел объяснить, почему ее звали в кино

Талант Лии Ахеджаковой ее коллеги оценивали по-разному. Так, Валентин Гафт писал, что она «везде играет одинаково». С артистом многие не согласились, в том числе именитый режиссер Эльдар Рязанов.

Ахеджакова снялась во многих картинах мэтра, которые стали культовыми. Ее Верочка из «Служебного романа» до сих пор остается у многих любимой героиней, а ее фразы давно стали частью нашего культурного кода:

«Хорошие сапоги, надо брать», «Именно обувь делает женщину женщиной», «Да на тебе пахать надо!».

А ведь изначально Верочку должна была сыграть другая актриса — некая красавица с гламурной внешностью. Но Рязанов отдал предпочтение комичной Ахеджаковой, и вот почему.

Эльдар Александрович считал, что актриса обладает весомым преимуществом по сравнению с коллегами — она не боится выглядеть смешной. Поэтому ее персонажи такие интересные и сложные. Это качество Лии Меджидовны ценили и другие режиссеры, предпочитавшие работать с ней, а не с образцовыми красавицами.