Заматерела слишком рано: пляжное фото Валиевой раскритиковали в пух и прах
Юной девушке изрядно досталось за крайне неудачный выбор.
Пока Камила Валиева нежится на мальдивском курорте в долгожданном отпуске, фанаты не дремлют и неустанно критикуют молодую фигуристку. На этот раз критики обрушили огонь на Валиеву за крайне неудачный выбор платья.
В Telegram спортсменка поделилась весьма откровенным фото с отдыха на Мальдивах и тут же поплатилась за неосторожный жест. Наряд, который выбрала девушка для вечернего променада по острову, вызвал бурю эмоций у ее фанатов. И эмоции эти, к сожалению, оказались далеки от положительных. На не сделавшую ничего плохого Валиеву посыпалась критика чуть ли не более жесткая и злая, чем та, с которой она столкнулась на скандальных Олимпийских играх в Пекине. Из-за вполне нейтрального коричневого платья Камиле досталось сполна.
«Уже женщина прям», «Скука», «Платье старушечье», — не пощадили фигуристку подписчики ее Telegram-канала.