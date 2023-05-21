Заматерела слишком рано: пляжное фото Валиевой раскритиковали в пух и прах

Пока Камила Валиева нежится на мальдивском курорте в долгожданном отпуске, фанаты не дремлют и неустанно критикуют молодую фигуристку. На этот раз критики обрушили огонь на Валиеву за крайне неудачный выбор платья.

В Telegram спортсменка поделилась весьма откровенным фото с отдыха на Мальдивах и тут же поплатилась за неосторожный жест. Наряд, который выбрала девушка для вечернего променада по острову, вызвал бурю эмоций у ее фанатов. И эмоции эти, к сожалению, оказались далеки от положительных. На не сделавшую ничего плохого Валиеву посыпалась критика чуть ли не более жесткая и злая, чем та, с которой она столкнулась на скандальных Олимпийских играх в Пекине. Из-за вполне нейтрального коричневого платья Камиле досталось сполна.