Замалчивали много лет: Юлию Меньшову поставили на место одной фразой

Между Юлией Меньшовой и Станиславом Садальским завязалась перепалка, которую дружеской не назовешь. Артистка заявила, что блогер вставлял ей палки в колеса, когда она была одной из ведущих шоу «Сегодня вечером». Реакция актера не заставила себя ждать.

Артист поставил Меньшову на место буквально одной фразой. В своем Telegram-канале он опубликовал пост, где предал огласке правду о профессионализме Меньшовой, которую замалчивали много лет.

По уверению Садальского, он не мог мешать работе звезды на телевидении. Актер подметил, что знаменитость попала на федеральный канал лишь благодаря своему отцу — именитому режиссеру Владимиру Меньшову, которому пришлось приложить для этого немало «титанических усилий».

В завершение актер подчеркнул, что обратно телеведущую на съемочную площадку проекта не приглашали.