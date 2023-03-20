Замахнулся на очередного «Властелина колец»: позорный провал Питеру Джексону не простили

Питер Джексон — режиссер, на счету которого невероятно успешные проекты. Чего только стоит кинотрилогия «Властелин колец», ставшая культовой. Тем не менее в карьере постановщика были не только взлеты, но и падения.

Режиссер надеялся в очередной раз громко заявить о себе и написал сценарий для фильма «Хроники хищных городов». Но удача не улыбнулась Джексону. Кинодел потерпел позорный провал, который ему так и не простили.

При просмотре этой научно-фантастической картины зрители испытали горькое разочарование — очередного «Властелина колец» не получилось. Надежды поклонников не оправдались, о чем они поспешили сообщить в Сети.