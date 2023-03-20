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Замахнулся на очередного «Властелина колец»: позорный провал Питеру Джексону не простили

20 марта 2023 11:15
Замахнулся на очередного «Властелина колец»: позорный провал Питеру Джексону не простили

Зрителей ждало горькое разочарование.
 

Питер Джексон — режиссер, на счету которого невероятно успешные проекты. Чего только стоит кинотрилогия «Властелин колец», ставшая культовой. Тем не менее в карьере постановщика были не только взлеты, но и падения.

Режиссер надеялся в очередной раз громко заявить о себе и написал сценарий для фильма «Хроники хищных городов». Но удача не улыбнулась Джексону. Кинодел потерпел позорный провал, который ему так и не простили.

При просмотре этой научно-фантастической картины зрители испытали горькое разочарование — очередного «Властелина колец» не получилось. Надежды поклонников не оправдались, о чем они поспешили сообщить в Сети. Замахнулся на очередного «Властелина колец»: позорный провал Питеру Джексону не простили

«Фильм оказался пустым, унылым, скучным и затянутым», «Питер Джексон любит большие эффектные проекты, большой бюджет и масштабные съемки. Все это в ленте есть. Но больше ничего нет. Зато есть кошмарный сюжет и ужасный сценарий», — именно такие отзывы на детище режиссера можно встретить в медийном пространстве.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» (2001), кадр из фильма «Хроники хищных городов» (2018)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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