Замахнулся на очередного «Властелина колец»: позорный провал Питеру Джексону не простили
Зрителей ждало горькое разочарование.
Питер Джексон — режиссер, на счету которого невероятно успешные проекты. Чего только стоит кинотрилогия «Властелин колец», ставшая культовой. Тем не менее в карьере постановщика были не только взлеты, но и падения.
Режиссер надеялся в очередной раз громко заявить о себе и написал сценарий для фильма «Хроники хищных городов». Но удача не улыбнулась Джексону. Кинодел потерпел позорный провал, который ему так и не простили.
При просмотре этой научно-фантастической картины зрители испытали горькое разочарование — очередного «Властелина колец» не получилось. Надежды поклонников не оправдались, о чем они поспешили сообщить в Сети.
«Фильм оказался пустым, унылым, скучным и затянутым», «Питер Джексон любит большие эффектные проекты, большой бюджет и масштабные съемки. Все это в ленте есть. Но больше ничего нет. Зато есть кошмарный сюжет и ужасный сценарий», — именно такие отзывы на детище режиссера можно встретить в медийном пространстве.