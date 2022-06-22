Замахнулся на музыкальную империю: Гагарина раскрыла будущее сына

Полина Гагарина рассказала о карьерных планах своего сына Андрея. Как оказалось, наследник знаменитости тоже намерен заниматься музыкой.

По словам исполнительницы, ее сын давно определился с будущей профессией: Андрей мечтает пойти по стопам матери. При этом наследник артистки не хочет выходить на сцену как исполнитель, несмотря на несколько концертов, где он выступал вместе со своей матерью. Молодой человек планирует создать свой музыкальный лэйбл, чтобы заниматься написанием музыки и продвижением талантов.

Также певица в беседе с RU.TV. отмечает, что Андрей уже активно работает в собственной студии и делает аранжировки музыкантам. По признанию исполнительницы, ее сын прекрасно видит талантливых музыкантов и при этом не хочет, чтобы его мать как-то помогала ему в достижении его целей.