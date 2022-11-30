Залысины и красное лицо: наследственность не пощадила брата принцессы Дианы (фото)

Принцесса Диана росла в большой семье. У нее было две старших сестры Сара и Джейн и младший брат Чарльз Спенсер. Именно с ним королева людских сердец была особенно близка.

Долгое время девятый граф Спенсер предпочитал не комментировать жизнь своей именитой родственницы, а также ту семейную драму, через которую им пришлось пройти, будучи детьми. В частности, речь идет о разводе родителей леди Ди, который случился, когда ей было ей было 7 лет, а ее брату — четыре года.

В 2020-м Чарльз Спенсер вышел из тени и дал интервью, в котором рассказал о том непростом периоде своей жизни. По его словам, их старшие с Дианой сестры оставались в школе, пока они были вынуждены находиться в эпицентре скандалов, наблюдая за тем, как рушится их семья. Впоследствии Чарльзу понадобились годы психотерапии, чтобы отпустить свою детскую травму.

Наладить свою личную жизнь Спенсеру, успевшему обзавестись шестью наследниками, удалось лишь с третьей попытки. Чарльз не может похвастаться той же известностью, что была у его сестры, тем не менее он нашел себя и стал автором нескольких исторических книг, посвященных монархии и аристократии.

Между тем многие обращают внимание на внешнее сходство писателя с его ныне покойной сестрой. При этом некоторые с сожалением отмечают, что наследственность не пощадила младшего брата Дианы. В свои 58 лет он обзавелся залысинами, а на фотографиях его лицо кажется неестественно красным.