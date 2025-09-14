Меню
14 сентября 2025 07:29
Заливную рыбу из «Иронии судьбы» вспомнят многие: а вы попробуйте отгадать 5 других деликатесов из кино СССР (тест)

Если после прохождения у вас разыграется аппетит — мы вас понимаем.

В советском кино деликатесы на экране имели немалое значение. Скромный бутерброд с икрой или заветная банка шпрот в кадре могли рассказать о персонаже, его статусе и жизненных устремлениях куда больше, чем длинные диалоги.

Этот тест — возможность проверить, насколько хорошо вы помните такие детали. Мы собрали пять самых узнаваемых «вкусных» сцен из советских фильмов, которые прочно вошли в народную культуру и до сих пор вызывают теплую ностальгию.

Готовы ли вы вспомнить, что именно подавали к столу в культовых комедиях и на каких праздниках появлялись редкие для того времени угощения? Давайте проверим!

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
