Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Заливную рыбу из «Иронии судьбы» помнят многие: а вы ответьте на 5 вопросов о других блюдах из кино СССР (тест)

Заливную рыбу из «Иронии судьбы» помнят многие: а вы ответьте на 5 вопросов о других блюдах из кино СССР (тест)

20 ноября 2025 14:44
Заливную рыбу из «Иронии судьбы» помнят многие: а вы ответьте на 5 вопросов о других блюдах из кино СССР (тест)

Проверим, в курсе ли вы, чем герои угощали друг друга, и о каких лакомствах мечтали.

Советское кино – это уникальная гастрономическая картина ушедшей эпохи. В кадрах любимых фильмов скрывается целый мир, где скромный бутерброд с докторской колбасой, тарелка пельменей или заветная банка икры могли рассказать о жизни, мечтах и ценностях того времени больше, чем иные диалоги.

Предлагаем отправиться в кулинарное путешествие по вселенной советского кинематографа. Сможете ли вы вспомнить, чем угощались герои, о каких яствах мечтали и какие блюда считали своими коронными?

Проверьте, насколько вы внимательный зритель и настоящий ценитель советского кино и его вкусных, пусть и не всегда изысканных, деталей. Желаем удачи!

Ранее мы писали: «Ну вон же она сидит, в жутких ...!»: смотревшие «Служебный роман» хотя бы дважды точно продолжат 5 цитат из фильма (тест)

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест) «Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест) Читать дальше 11 декабря 2025
Деточкин из «Берегись автомобиля» прошел бы этот тест на 5/5, а вы? Попробуйте угадать фильмы СССР по машинам Деточкин из «Берегись автомобиля» прошел бы этот тест на 5/5, а вы? Попробуйте угадать фильмы СССР по машинам Читать дальше 8 декабря 2025
Упал, потерял сознание, очнулся — тест. И эротомания. И аппендицит: угадайте 6 советских фильмов по диагнозу врачей Упал, потерял сознание, очнулся — тест. И эротомания. И аппендицит: угадайте 6 советских фильмов по диагнозу врачей Читать дальше 7 декабря 2025
ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест) ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест) Читать дальше 7 декабря 2025
Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета Читать дальше 7 декабря 2025
От вахтерши до дочери Катерины: тест покажет, помните ли вы имена главных (и не очень) героев «Москва слезам не верит» От вахтерши до дочери Катерины: тест покажет, помните ли вы имена главных (и не очень) героев «Москва слезам не верит» Читать дальше 7 декабря 2025
Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест) Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест) Читать дальше 6 декабря 2025
После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР Читать дальше 6 декабря 2025
Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест) Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест) Читать дальше 6 декабря 2025
От Афони до Ивана Васильевича: тест покажет, кто из киногероев СССР – ваша идеальная пара От Афони до Ивана Васильевича: тест покажет, кто из киногероев СССР – ваша идеальная пара Читать дальше 6 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше