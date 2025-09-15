Меню
Залили клавиатуру кофе, начальник наорал? Вы не одиноки! 5 фильмов для тех, кто ненавидит понедельники — «перезагрузят» голову и укажут путь

15 сентября 2025 07:00
Приходим в себя после тяжелого начала трудовой недели.

Понедельник умеет ломать планы, настроение и даже веру в человечество. Кажется, что силы на нуле, а впереди еще целая неделя? Кино станет настоящей аптечкой.

Оно спасает не тупым «развлекай меня», а тем, что вытаскивает из ямы, переключает и показывает мир под другим углом. И если бесконечные «комедии для всей семьи» и голливудские мотивашки про карьеристов вызывают лишь зевок, то вот пять неочевидных фильмов, которые работают как душ для усталой головы.

«Дневные путешественники» (The Daytrippers, 1996)

Семейка из пригорода отправляется в Нью-Йорк выяснять, изменяет ли муж главной героине. По дороге они ссорятся, теряют друг друга, находят странных попутчиков — и все это подано с легкой ироничной грустью.

Настоящее «роуд-муви ни о чем», в котором почти нет экшена, зато есть бесконечно узнаваемые семейные перепалки и нелепые ситуации. Удивительным образом расслабляет и напоминает: хаос тоже бывает смешным, а понедельник — это всего лишь день, а не конец света.

«Харви» (Harvey, 1950)

Классика, но не та, которую обычно включают. Джеймс Стюарт играет милого чудака, чей лучший друг — воображаемый двухметровый кролик. Звучит безумно, но это невероятно добрая и успокаивающая история о том, что иногда именно «ненормальность» делает жизнь лучше.

Харви — символ спокойствия, которого так не хватает в начале недели. Смотреть в понедельник — идеально: он и так был абсурдным, почему бы не добавить воображаемого кролика, который, в отличие от начальника, никогда не повысит голос?

«Хлеб и тюльпаны» (Pane e tulipani, 2000)

Итальянская героиня случайно остается одна в Венеции и решает… не возвращаться к мужу и детям. Вместо этого она начинает новую жизнь, находит друзей, работу, роман. Фильм тихий, ироничный и совершенно терапевтичный: напоминает, что иногда лучшее лекарство — позволить себе выдохнуть.

Картинка в «Хлебе и тюльпанах» — сплошная открытка: каналы, маленькие кафешки, запах кофе. После тяжелого дня этот фильм работает, как бокал вина — действует так же мягко, но куда безопаснее для здоровья.

«Шеф» (Comme un chef, 2012)

Французская комедия про шеф-повара, у которого рушится карьера, и дилетанта-самоучку, который вечно все портит, но каким-то образом спасает ситуацию.

Не «Рататуй» — куда более камерный и абсурдный фильм с тем самым французским чувством юмора: легким, ироничным, немного на грани.

Идеально для тех, кто в понедельник умудрился испортить три отчета подряд и залить клавиатуру кофе — после него понимаешь, что ошибки бывают у всех, и именно из них иногда рождается успех.

«Ферма “Мадбаунд”» (Mudbound, 2017)

Да, неожиданно драматичная концовка списка. Но «Мадбаунд» работает как перезагрузка. История двух семей — белой и черной — в послевоенном американском Юге.

Здесь и дружба, и предательство, и боль расизма, и очень сильная надежда на то, что даже после самых тяжелых дней можно вырасти заново, как земля после дождя. Атмосфера давит, но в финале ощущение, что все еще можно исправить. После него понедельник перестает казаться трагедией: есть беды куда больше, и все равно люди справлялись.

Итог

Эти фильмы не из разряда «включил и забыл». У каждого свой вкус: где-то сладость свободы, где-то горчинка жизни, а где-то легкая абсурдность, которая заставляет улыбнуться. Но объединяет их одно — после них легче дышать, а значит, неделя уже не кажется бесконечной пыткой.

И кто знает, может, следующий понедельник вдруг окажется не таким уж ужасным, а просто еще одним днем, который можно пережить с кино и чашкой горячего чая.

Фото: Кадр из фильма «Хлеб и тюльпаны» (Pane e tulipani, 2000) и других фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
