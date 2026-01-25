Оповещения от Киноафиши
«Залезла мне под кожу и осталась насовсем»: лучшая дорама зимы тайком вышла на Netflix – принес вам идеальный детектив на вечер

«Залезла мне под кожу и осталась насовсем»: лучшая дорама зимы тайком вышла на Netflix – принес вам идеальный детектив на вечер

25 января 2026 17:38
«Залезла мне под кожу и осталась насовсем»: лучшая дорама зимы тайком вышла на Netflix – принес вам идеальный детектив на вечер

Но если вдруг вам завтра на работу, то на пару вечеров.

«Цена признания» вышла под конец прошлого года и в России почти растворилась в предновогоднем шуме – всего-то одна рецензия и смешное количество оценок на КП. Так почему же в соцсети X посты, где дораму называют «сериалом на 10/10» набирают тысячи лайков? Мы разобрались.

История начинается буднично и жестоко: у преподавательницы рисования Ан Юн-со убивают мужа, и почти сразу она превращается из жертвы в главную подозреваемую.

Не потому, что есть улики, а потому что она «не такая»: слишком спокойная, слишком прямая, с татуировками и неудобной мимикой. Следователь уверен в её вине заранее – и дальше сериал методично показывает, как легко система ломает человека, просто решив, что он виноват.

«Залезла мне под кожу и осталась насовсем»: лучшая дорама зимы тайком вышла на Netflix – принес вам идеальный детектив на вечер

Настоящее напряжение начинается в тюрьме, где Юн-со сталкивается с Мо Ын – холодной, пугающе собранной женщиной с репутацией ведьмы. Их связь «двигает» весь сериала. Дружба? Союз? Скорее, опасный обмен, в котором каждая уступка может оказаться роковой.

Чем дальше, тем меньше хочется вешать ярлыки и тем тревожнее наблюдать за тем, как «хорошие» люди учатся делать страшные вещи.

Предупредим сразу: сериал – слоубернер, бешеного темпа можете не ждать. Но для тех, кому по душе размеренное повествование, 12 серий пролетят незаметно, оставляя после себя липкое ощущение тревоги и понимание, что справедливость – штука не для всех.

«Эта дорама залезла мне под кожу и осталась насовсем», – пишет критик в одной из рецензий на RT, и я, как любитель медленных, мрачных детективов, с ним соглашусь.

Фото: Кадр из сериала «Цена признания»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
