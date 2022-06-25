Зал размером с «двушку»: вот как выглядит изнутри дом Буханкина из «Сватов»

Николай Добрынин хорошо известен российским телезрителям по роли Дмитрия Буханкина из сериала «Сваты» и его спин-оффа «Байки Митяя». В сериале он неутомимый романтик, авантюрист и любитель выпить. В жизни же он примерный семьянин, который заботится о комфорте своей семьи.

Добрынин вместе с семьей недавно приобрел новую квартиру в Москве, одна лишь гостиная в которой больше похожа на двухкомнатную квартиру. Зал площадью 67 квадратных метров сам актер обставлять не стал, а обратился к профессиональным дизайнерам во главе с Натальей Барбье.

«Прежние хозяева объединили три комнаты в один большой зал», — рассказал актер.

Дизайнерам пришлось попотеть, чтобы полностью переделать помещение. Они обновили стены, пол и потолок, сделав помещение нейтральных серо-белых тонов, а также заказали итальянскую мебель. Результат Добрынину очень понравился. «Просто фантастика!» — восхитился он.

Россияне осудили Кравченко за предательство: «Грех не искупить»