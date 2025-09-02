Меню
Зал аплодировал стоя 14 минут, актеры плакали: новый фильм Netflix произвел фурор в Венеции, но на RT ему дали лишь 76% cвежести

2 сентября 2025 10:50
Критики критикуют, зрители ждут.

На Венецианском кинофестивале представили новую версию «Франкенштейна» от Netflix. Ожидания были высокими: за камерой стоит сам Гильермо дель Торо, а в главных ролях — восходящая звезда Джейкоб Элорди и муза артхаусного хоррора Мия Гот.

И на первый взгляд премьера стала триумфом. Зал аплодировал стоя целых 14 минут, публика не скрывала эмоций, а один из актеров даже расплакался прямо в зале. Казалось, фильм вот-вот объявят новым шедевром. Но как только слово взяли критики, сказка дала трещину.

История, которую дель Торо вынашивал десятилетиями

Режиссер много лет мечтал о собственной интерпретации романа Мэри Шелли — и наконец получил шанс. Сюжет начинается в 1857 году: датский корабль, направляющийся к Северному полюсу, застревает во льдах.

Моряки становятся свидетелями взрыва и находят раненого мужчину (Оскар Айзек). Его преследует существо, похожее на человека, но обладающее нечеловеческой силой и, похоже, бессмертное.

Пока от чудовища удается избавиться, мужчина открывается капитану: он барон Виктор Франкенштейн, учёный, чье открытие вышло из-под контроля. Так начинается рассказ, который связывает судьбы в один запутанный клубок.

Проект получился масштабным: хронометраж — два с половиной часа, бюджет — 120 миллионов долларов.

Что сказали критики

Несмотря на личную одержимость дель Торо этим проектом, оценки оказались некомплиментарными. На Rotten Tomatoes фильм получил лишь 76% свежести. Главные претензии — затянутость и чрезмерная театральность.

По словам рецензентов, сценарий перегружен пафосными монологами, которые не работают на сюжет, а выглядят как красивые, но пустые жесты. Издание The Independent назвало адаптацию эффектной визуально, но лишенной подлинной глубины.

Фильм, который стоил дороже "Титаника", все же выглядит как телевизионная постановка (хоть и признавать это неприятно), — подытожил Питер Дебрюж из Variety.

Фото: Кадры из фильма «Франкенштейн» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
