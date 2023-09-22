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Киноафиша Статьи Закулисное прозвище Долиной больше не тайна: звучит вовсе не обидно

Закулисное прозвище Долиной больше не тайна: звучит вовсе не обидно

22 сентября 2023 20:30
Закулисное прозвище Долиной больше не тайна: звучит вовсе не обидно

Ученики между собой зовут звезду только так.

Лариса Долина трижды была замужем, но у нее появился только один ребенок — дочь Ангелина. На вопросы журналистов, хотела ли она еще раз стать матерью, певица всегда отвечает положительно. Но не сложилось. Вместо этого артистка сосредоточилась на преподавании. Она взяла под свое крыло много молодых музыкантов.

Ученики относятся к Долиной с большой любовью и уважением. Каждому из них певица дает не только путевку в жизнь, но и свой бесценный опыт, который больше нигде не получить. Поэтому между собой они называют преподавательницу единственным подходящим словом. Оно описывает и чувства студентов к Ларисе Александровне, и ее подход к ним.

На шоу «Команда» от Kion ученица Долиной призналась, что народную артистку все они называют мамой. Певица всегда посещает отчетные концерты своих студентов и посвящает им все свободное время.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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