Закулисная драма на съемках «Адмирала» переросла во вражду: Хабенского обозвали «нулевым» актером — и требовали уволить

11 сентября 2025 14:40
Коллега затаил обиду.

«Адмиралъ» Андрея Кравчука стал одним из самых обсуждаемых российских проектов конца 2000-х. История Александра Колчака — флотоводца, Верховного правителя России в годы Гражданской войны и трагической фигуры белого движения — вызвала не только интерес зрителей, но и закулисные конфликты.

На главную роль претендовал Николай Бурляев. Правда, возраст не совпадал: Колчаку в годы событий было чуть за сорок, а актеру уже перевалило за 60. Тем не менее Бурляев очень хотел воплотить образ адмирала.

В дело вмешался Константин Хабенский. Его кандидатура покорила режиссера, и роль буквально «уплыла» из рук Бурляева. В итоге актеру достался куда менее масштабный (по сериалу) персонаж — Николай II.

Осадок остался

Бурляев всерьез подумывал отказаться от участия в съемках. Но все же остался и сыграл профессионально. Однако обиду он не скрывал: после «Адмирала» они с Хабенским больше ни разу не появлялись в одном проекте.

Для самого Бурляева эта история была особенно болезненной. Он не снимался в кино 13 лет после роли Иешуа в экранизации «Мастера и Маргариты» Юрия Кары.

Тогда актер решил, что превзойти это перевоплощение уже невозможно: в его понимании он превысил человеческие возможности, и даже Безрукову с ним в этом плане не посоревноваться.

Когда же ему предложили стать Николаем II, он долго сопротивлялся — в том числе из-за того, что главного героя отдали Хабенскому. По его мнению, выбор режиссера был сомнительным: актер мало похож на Колчака и выглядел в образе неубедительно.

Никаким, совершенно "нулевым" он оказался и как партнер по съемочной площадке, — комментировал Бурляев.

Уговаривали Бурляева, который требовал увольнения Хабенского, почти год. В конце концов он согласился, но был рад, что Николай II появлялся в фильме эпизодически. Съемки заняли всего один день. И все остались довольны (почти).

Фото: Кадры из сериала «Адмиралъ»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
