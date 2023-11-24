Закрывал глаза на все: Тихонов знал об этом любовнике Мордюковой и терпел (фото)

Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов были мужем и женой в течение 13 лет. Пара считалась одной из самых эффектных среди звезд советского кино. Однако мало кто догадывался, что Мордюкова не всегда была верна своему избраннику.

Как оказалось, однажды Мордюковой удалось познакомиться с Борисом Андроникашвили, писателем и бывшим мужем Людмилы Гурченко. Новые знакомые тут же заинтересовали друг друга, а артистка не побоялась романа, несмотря на свой брак.

Тихонов же знал об увлечении своей супруги. Но он не стал устраивать Мордюковой сцен ревности, а попросил лишь разобраться с романом и вернуться к нему и к их общему сыну Владимиру.

«Он ей сказал: „Я так тебя прошу. Ну, бывает страсть у человека. Я тебе это прощу. Давай, я тебе дам тебе три месяца“», — цитировала слова Тихонова сестра Мордюковой Людмила.

Однако звезда «Молодой гвардии» так и не вернулась к мужу. В 1963 году супруги развелись, а Мордюкова в итоге пять лет прожила с Андроникашвили, но так и не стала его женой.