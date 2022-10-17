Закрыли доступ к кино на 10 лет: кто виноват в исчезновении звезды «Формулы любви» с экранов

Елена Валюшкина еще в юности вытащила счастливый билет в профессии. Она дебютировала в кино, пока училась в театральном училище. В 1982 году актриса снялась в фильме «Не хочу быть взрослым». А сразу после получения диплома Валюшкина засветилась в главной роли в картине самого Марка Захарова «Формула любви». Казалось бы, такой старт мог обеспечить карьеру на долгие годы вперед. Но вместо этого актриса пропала с экранов на целых 10 лет.

Как оказалось, виноват был первый муж Елены. Юная артистка выскочила замуж за собственного учителя, режиссера и актера Леонида Фомина. Он был на 15 лет старше жены и завидовал ее успеху. Фомин приложил все силы, чтобы убедить Валюшкину не соглашаться на главные роли в кино. Некоторым режиссерам Леонид отказывал лично.

Вместо этого мужчина предложил Елене войти в состав театра «Моссовет», где служил он сам. Актриса начала блистать на сцене, а отношения с мужем дали трещину. Все 11 лет брака Валюшкина была несчастна. В программе «Судьба человека» актриса вспоминала, что когда она объявила супругу о разводе, то мужчина пытался остановить ее мольбой и угрозами, а после осыпал проклятиями.