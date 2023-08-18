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Закрутилось, завертелось: что известно о тайном романе Снаткиной и Чернышова

18 августа 2023 13:45
Закрутилось, завертелось: что известно о тайном романе Снаткиной и Чернышова

Перед соблазном не устояли.

Анна Снаткина не любит откровенно рассказывать о личном. Наверняка звезда надеялась, что никто и никогда не узнает о ее интрижке с популярным красавчиком. Но правда все же вышла наружу.

Служебные романы в актерской среде явление не редкое. Играя возлюбленных, артисты порой переносят свои чувства в реальную жизнь. Так случилось и с Анной. Во время съемок сериала «Общая терапия» ее партнером был Андрей Чернышов. Знаменитости и сами не заметили, как все закрутилось, завертелось. Их экранная любовь стала настоящей.

Долго продлиться этим отношениям было не суждено. Когда рабочий процесс завершился, возлюбленные вдруг охладели друг к другу и вскоре навсегда расстались. Впоследствии Снаткина вышла замуж за комика Виктора Васильева. Супруги воспитывают дочь Веронику, которой в этом году исполнилось 10 лет.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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