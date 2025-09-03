Меню
Закрутилось по пьяни: на съемках этого популярного мюзикла все актеры были «под мухой» и едва ворочали ногами

3 сентября 2025 10:23
Повторили успех «Трех мушкетеров», сами того не ведая.

В 2020 году TikTok вскрыл один из самых безумных фактов про культовый мюзикл «Мамма миа!» (2008). Оказалось, что во время съёмок на греческом острове Скопелос почти весь актёрский состав был вдрызг пьян.

И внезапно многое стало на свои места: заразительная энергия фильма, хаотичные танцы, искренний смех героев.

«Ежедневная порция»

Правду раскрыл продюсер фильма Гэри Гетцман в документалке «Создание “Мамма миа!”». В ролике, который набрал 3,6 млн просмотров в TikTok, он объяснил атмосферу съёмок одной простой деталью:

«Свобода и раскрепощённость, которые вы ощущаете в этих актёрах, — это их ежедневная порция узо».

Узо — крепкий греческий ликёр с анисовым вкусом, который в Греции традиционно пьют к обеду или ужину. Но на площадке «Мамма миа!» его наливали и на завтрак, на площадке пойло закупали галлонами.

«Завтрак, пара рюмок, чтобы взбодриться с утра, — продолжает Гетцман. — Думаю, именно отсюда и берётся вся эта энергия и ощущение свободы».

Пирс Броснан с просекко, Аманда Сейфрид с узо

В документальных кадрах можно увидеть насколько пьяными были актеры. Они не скрывали спиртное, пошатывались и были навеселе:

  • Аманда Сейфрид держит бутылочку узо,
  • Джули Уолтерс отпивает из бокала крепкого вина,
  • Стеллан Скарсгард, Колин Фёрт и Пирс Броснан — бок о бок с просекко в руках.
По словам Гетцмана, атмосфера на площадке была больше похожа на вечеринку у моря, чем на съёмочный процесс.

«Напоили и включили ABBA»

Фанаты TikTok восприняли откровения продюсера с восторгом:

«Они реально отправили в Грецию группу актёров, напоили их и заставили танцевать под ABBA. Работа мечты!»

Другой пользователь заметил:

«Теперь этот фильм кажется в десять раз культовее».

А кто-то напомнил, что в СССР был аналогичный опыт создания музыкального фильма. Тогда Михаил Боярский и компания их трех мушкетеров почти сорвали съемки, ведь дни напролет заливались вином.

«Выбил зуб, налетел на шпагу»: Боярскому сильно досталось на съемках «Трех мушкетеров» — актер виноват сам.

Фото: Кадр из фильма «Мамма Миа!» (2008)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
