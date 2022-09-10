«Закончилось трагедией»: Мордюкова годами скрывала, как подвергла сына смертельной опасности

Нонну Мордюкову любили миллионы зрителей за ее образ простой, но сильной советской женщины. Но в жизни она была романтичной и влюбчивой. Актриса легко поддавалась чувствам, но также быстро остывала и бросала мужчин. Однажды это чуть не закончилось трагедией.

Близкая подруга Мордюковой, Елена Лецкая, рассказала, как бывший ухажер решил уйти из жизни из-за Нонны.

«Человек стрелялся из-за нее. Из-за того, что она его бросила, он не мог пережить расставание. Это чуть не закончилось трагедией. Он чуть не попал в сына ее, Володю, который находился в квартире», — поведала Лецкая в YouTube-шоу «Центральное телевидение».

Отвергнутого поклонника звали Владимир Каморный. Он был младше Мордюковой почти на 20 лет – и ее смущала разница в возрасте. К тому же Каморный напоминал Нонне молодого Вячеслава Тихонова, первого мужа актрисы, а Мордюкова не любила «повторов».

Но несмотря на эмоциональную сцену, Нонна была непреклонна – она все равно ушла от несостоявшегося жениха.