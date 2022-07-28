Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Закончилось на больничной койке: Кушанашвили вскрыл правду о конфликте с Пугачевой

Закончилось на больничной койке: Кушанашвили вскрыл правду о конфликте с Пугачевой

28 июля 2022 16:40
Закончилось на больничной койке: Кушанашвили вскрыл правду о конфликте с Пугачевой

Журналист считает, что пострадал из-за хамства в адрес певицы.

Отар Кушанашвили давно приобрел скандальную репутацию в шоу-бизнесе. Он позволяет себе довольно провокационные высказывания в адрес самых разных звезд, а в Сети охотно делится секретами коллег. Нередко его заявления смахивают на настоящее хамство — и эту черту характера Отар сам признает. Оказалось, что за нее он уже поплатился.

Кушанашвили вскрыл правду о конфликте с Пугачевой, припомнив, как несколько лет назад в ходе очередного эмоционального монолога позволил себе оскорбление в сторону певицы. Артистка так обиделась на Кушанашвили, что пригрозила ему судом. Но ссора закончилась на больничной койке. Журналист признался в YouTube-шоу «Поясни За», что вскоре после инцидента с Пугачевой на него на улице напали неизвестные мужчины. Тогда Отар получил серьезные травмы: ему сломали несколько ребер и выбили зубы. Он уверяет, что ему также угрожали пистолетом.

Кушанашвили считает, что таким образом Пугачева решила его припугнуть. Правда, Отар поспешил добавить, что на поведение звезды это все-таки не очень похоже. Кроме Примадонны в организации избиения он также подозревает и Наталью Ветлицкую, которую обидел в тот же период.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Сколько лет вашему мозгу? Тест: Сколько лет вашему мозгу? Читать далее 29 июля 2022
Дубовицкая мимо не прошла: резидентам Comedy Club дали ценный совет Дубовицкая мимо не прошла: резидентам Comedy Club дали ценный совет Читать далее 29 июля 2022
В скандале на борту самолета поставили точку: Волочкова все объяснила В скандале на борту самолета поставили точку: Волочкова все объяснила Читать далее 29 июля 2022
Пошел по пути Пугачевой: 74-летний Винокур раскрыл все карты Пошел по пути Пугачевой: 74-летний Винокур раскрыл все карты Читать далее 29 июля 2022
Пошла по пути Бузовой: оставшаяся в одиночестве Карпович запела Пошла по пути Бузовой: оставшаяся в одиночестве Карпович запела Читать далее 29 июля 2022
Готова сменить профессию: устроившая шоу Самбурская огорошила признанием Готова сменить профессию: устроившая шоу Самбурская огорошила признанием Читать далее 29 июля 2022
Бондарчук поставил слова Разина под сомнение: «Сложно разобраться, где правда» Бондарчук поставил слова Разина под сомнение: «Сложно разобраться, где правда» Читать далее 29 июля 2022
«Милый рядом не самоцель»: Нинидзе подогрела слухи о разрыве с Витограном «Милый рядом не самоцель»: Нинидзе подогрела слухи о разрыве с Витограном Читать далее 29 июля 2022
Озвучила сумму до копейки: правду о размере пенсии Резника раскрыла жена Озвучила сумму до копейки: правду о размере пенсии Резника раскрыла жена Читать далее 29 июля 2022
Только в эти месяцы рождаются долгожители: их всего 4 Только в эти месяцы рождаются долгожители: их всего 4 Читать далее 29 июля 2022
Related video