Закончилось на больничной койке: Кушанашвили вскрыл правду о конфликте с Пугачевой

Отар Кушанашвили давно приобрел скандальную репутацию в шоу-бизнесе. Он позволяет себе довольно провокационные высказывания в адрес самых разных звезд, а в Сети охотно делится секретами коллег. Нередко его заявления смахивают на настоящее хамство — и эту черту характера Отар сам признает. Оказалось, что за нее он уже поплатился.

Кушанашвили вскрыл правду о конфликте с Пугачевой, припомнив, как несколько лет назад в ходе очередного эмоционального монолога позволил себе оскорбление в сторону певицы. Артистка так обиделась на Кушанашвили, что пригрозила ему судом. Но ссора закончилась на больничной койке. Журналист признался в YouTube-шоу «Поясни За », что вскоре после инцидента с Пугачевой на него на улице напали неизвестные мужчины. Тогда Отар получил серьезные травмы: ему сломали несколько ребер и выбили зубы. Он уверяет, что ему также угрожали пистолетом.

Кушанашвили считает, что таким образом Пугачева решила его припугнуть. Правда, Отар поспешил добавить, что на поведение звезды это все-таки не очень похоже. Кроме Примадонны в организации избиения он также подозревает и Наталью Ветлицкую, которую обидел в тот же период.